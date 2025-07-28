Adana'da Aile İçi Tartışma: Baba Eşi ve Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti

Adana'da Aile İçi Tartışma: Baba Eşi ve Kızını Öldürdükten Sonra İntihar Etti
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Adana'nın Çukurova ilçesinde bir baba, aile içindeki tartışma sırasında eşi ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan erkek çocuk kaçarak kurtuldu.

ADANA'nın Çukurova ilçesinde aile içinde yaşanan tartışma sırasında baba, tabanca ile eşini ve kızını öldürdükten sonra intihar etti. Olay sırasında evde bulunan ailenin erkek çocuğunun ise silah sesleri üzerine evden kaçarak kurtulduğu öğrenildi.

Olay, saat 21.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, Eyüp ve Merve Verimli çifti evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, tabancayla önce eşi Merve Verimli'ye, ardından kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Yardım çığlıkları atan anne ile kızı, kurşunların isabet etmesiyle kanlar içerisinde yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan çiftin erkek çocuğu ise koşarak babasının kurşunlarından kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultarak ateşledi.

Silah sesleri ve evden yükselen yardım çağrıları üzerine komşuları durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları sinir krizi geçirdi. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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