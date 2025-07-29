Adana'da Aile İçi Şiddet: İnfaz Koruma Memuru Eşini ve Kızını Öldürdü, Sonra İntihar Etti

Adana'da Aile İçi Şiddet: İnfaz Koruma Memuru Eşini ve Kızını Öldürdü, Sonra İntihar Etti
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Adana'da infaz koruma memuru Eyüp Verimli, eşi Merve ve 8 yaşındaki kızı Elif'i öldürdükten sonra intihar etti. Aile içinde yaşanan tartışmanın borçlardan kaynaklandığı belirtiliyor.

ADANA'da cinnet getiren infaz koruma memuru Eyüp Verimli'nin (36) beylik tabancasıyla öldürdüğü eşi Merve (36) ile kızı Elif Verimli (8), yan yana toprağa verildi.

Olay, dün saat 21.00 sıralarında, Çukurova ilçesi Toros Mahallesi'nde meydana geldi. İnfaz koruma memuru Eyüp Verimli ve eşi Merve Verimli, evde henüz bilinmeyen nedenle tartışmaya başladı. Tartışmanın büyümesi üzerine Eyüp Verimli, beylik tabancasıyla önce eşi Merve'ye, ardından kızı Elif Verimli'ye ateş etti. Anneyle kızı, kurşunların isabetiyle yere yığıldı. Bu sırada evde bulunan çiftin diğer kız çocuğu Şükran Eda (6) ise koşarak kurtuldu. Eyüp Verimli, daha sonra silahı kendine doğrultup ateşledi. Sesleri duyan komşuları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. Adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren sağlık görevlileri, Eyüp, Merve ve Elif Verimli'nin hayatını kaybettiğini belirledi. Olayın yaşandığı sitenin önünde toplanan yakınları fenalık geçirdi. 3 kişinin cansız bedenleri otopsi için morga kaldırıldı.

Merve Verimli ile kızı Elif'in cenazeleri, otopsilerinin ardından yakınları tarafından teslim alındı. Buruk Mezarlığı'na götürülen anne ile kızı, kılınan namazın ardından gözyaşlarıyla toprağa verildi. Aynı tabancayla intihar eden Eyüp Verimli de ayrı bir noktaya kazılan mezarda toprağa verildi.

BORÇLARI NEDENİYLE TARTIŞTIKLARI ÖNE SÜRÜLDÜ

Öte yandan Eyüp Verimli'nin borçları nedeniyle bir süredir maddi sıkıntı yaşadığı, eşiyle de bu nedenle sık sık tartıştığı ortaya çıktı. Dünkü kavgada sesleri duyan komşularının müdahale etmek için dairenin kapısına geldiği, çiftin diğer kızları Şükran Eda'nın evden kaçtığı belirtildi. Dairenin kapısını kapatan Eyüp Verimli'nin, yatak odasında önce eşi Merve'yi, ardından da kızı Elif'i başlarından tabancayla vurduğu belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Güncel
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