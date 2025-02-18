Adana'da 9 Bin Paket Kaçak Sigara Ele Geçirildi
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, 9 bin paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. İki şüpheli gözaltına alındı.
Adana'da 9 bin paket kaçak sigara ele geçirildi, 2 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen bir ikamet ve hafif ticari araçta arama yaptı.
Ev ve araçtaki aramalarda 9 bin paket gümrük kaçağı sigara bulundu.
Polis ekipleri, araç sürücüsü ile ikametteki bir kişiyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel