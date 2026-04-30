Adana'da 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü gizlendiği dolapta yakalandı
Adana'da uyuşturucu ticareti suçundan kesinleşmiş 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü saklandığı dolapta yakalandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, "uyuşturucu ticareti" ve "uyuşturucu madde kullanma" suçlarından kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanması için çalışma başlattı.
Ekipler, bir ikamete düzenledikleri operasyonda 8 yıl 4 ay hapis cezasıyla aranan hükümlü A.Ç'yi (47) gizlendiği giysi dolabında buldu.
Üzerine çarşaf örten ancak ayakları açıkta olan A.Ç, ekiplerce yakalandı.
Ekipler, çalışmalar kapsamında 2 ila 17 yıl 6 ay arasında kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 32 hükümlüyü daha yakaladı.
Hükümlüler, işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
A.Ç'nin gizlendiği dolapta yakalanması polis kamerasınca da kaydedildi.