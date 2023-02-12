Adana'da 70 kişinin öldüğü apartmanın müteahhidi: Mukadderat

KAHRAMANMARAŞ merkezli depremin vurduğu Adana'nın Çukurova ilçesinde yerle bir olan ve 70 kişinin cansız bedeninin çıkarıldığı Hasan Alpargün Apartmanı'nın müteahhidi Hasan Alpargün yakalandığı KKTC'den Adana'ya getirildi. Sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, yaptığı binada 70 kişinin öldüğünün hatırlatılması üzerine "Mukadderat" dedi.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ilçesinde saat 04.17'de meydana gelen 7.7 büyüklüğündeki depremde Adana'nın merkez Çukurova ilçesi Güzelyalı Mahallesi'nde bulunan 16 katlı Hasan Alpargün Apartmanı da yerle bir oldu. 92 kişinin yaşadığı saptanan ve enkaza dönen binadan şu ana kadar 70 kişinin cesedi çıkartıldı. 15 kişinin daha enkaz altında olduğu belirtilen binanın müteahhidi Hasan Alpargün'ün, depremin ardından Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti'ne (KKTC) kaçtığı öğrenildi. Adana Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından hakkında 'taksirle öldürme ve yaralamaya neden olmak' suçundan yakalama kararı çıkartılan Hasan Alpargün, KKTC'de gözaltına alındı. Türkiye'den KKTC'ye 990 bin dolar, 890 bin euro, 500 bin TL transfer etmeye çalıştığı, ayrıca Lefkoşa Demirhan bölgesinden daire satın aldığı belirlenen Alpargün Adana Emniyet Müdürlüğü ekipleri tarafından bugün Adana'ya getirildi. Adli tıp kurumunda sağlık kontrolünden geçirilen Alpargün, gazetecilerin 'Yaptığınız binanın çökmesiyle 70 kişi öldü ne diyeceksiniz?' şeklindeki sorusuna, "Mukadderat"dedi. Alpargün, sağlık kontrolünün ardından ifadesinin alınması için emniyet müdürlüğüne götürüldü.