Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi
Adana'da Ceyhan ilçesinde yapılan bir operasyonda 7 milyon makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi. Olayla ilgili olarak bir şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, Ceyhan ilçesinde durdurdukları kamyonette arama yaptı.
Aracın kasasındaki kolilerde 7 milyon makaron bulan ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Kaynak: AA / Bekir Ömer Fansa - Güncel