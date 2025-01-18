Üye Girişi
Haberler
Gazze'de ateşkesin başlayacağı saat belli oldu

Saat verildi! Gazze'de ateşkes resmen başlıyor
Gazze'deki ateşkesin takibi için operasyon odası kuruldu! 5 ülke takip edecek

Ateşkesin ardından kritik karar! 5 ülke bir araya geliyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın ilk haberi müzayedede satışa sunuluyor

Erdoğan haberinin yer aldığı ilk gazete nüshası satılıyor
Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özgür Özel'in desteklediği bir isim var

Rıza Akpolat'ın yerine kim geçecek? Özel'in desteklediği bir isim var

Adana'da 7 Milyon Makaron Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da gerçekleştirilen operasyonda 7 milyon 50 bin makaron ele geçirilirken, bir şüpheli gözaltına alındı. İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında kapalı kasa kamyoneti durdurarak bu miktarda kağıdı ele geçirdi.

Adana'da 7 milyon 50 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yürüttü.

Kapalı kasa kamyoneti takibe alan ekipler, merkez Sarıçam ilçesinde durdurdukları araçta 7 milyon 50 bin makaron ele geçirdi.

Gözaltına alınan sürücünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
img

Ünlü yorumcular tereddüt etmeden aynı yönde görüş belirtti
img

Ünlü oyuncunun babası, Apple'a dava açtı!
img

Suriye'de bir yasak daha kalktı! Vatandaşlar ucuzluğa inanamadı
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Sosyal medyada müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı

Müstehcen paylaşımlar yapan kadın tutuklandı
Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den

Avrupa'nın hasta adamına bir kötü haber de IMF'den
Atatürk ve İsmet İnönü'nü 'kod adları' MİT arşivlerinde ortaya çıktı

Atatürk ve İsmet İnönü'nün 'kod adları' ortaya çıktı
Dilan Çıtak'ın tülden elbisesiyle ettiği dans sosyal medyayı salladı

Dilan Çıtak'ın dansı sosyal medyayı salladı
Benfica farka koştu! Kerem Aktürkoğlu 4 maç sonra bir ilke imza attı

Benfica farka koştu! Kerem 4 maç sonra bir ilke imza attı
Gazze'de ateşkesi onaylayan kurulda iki bakan dikkat çekti

Netanyahu bunu beklemiyordu! Toplantıda iki bakan dikkat çekti

Son Dakika Haberleri

title
Close
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.