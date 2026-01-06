Adana'da otomobilde 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi

Adana'da bir otomobilde 66 bin 600 uyuşturucu hap ele geçirildi, 3 zanlı tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, uyuşturucu taşındığı belirlenen otomobili Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu merkez Seyhan ilçesi yakınında durdurdu.

Narkotik dedektör köpeğinin tepki verdiği araçta inceleme yapan ekipler, kapı boşluklarına gizlenmiş poşetlerde 66 bin 600 uyuşturucu hap buldu.

Polis ekipleri, sürücü M.A.Ç. (19) ve yanındaki E.M.Y. (17) ile olayla bağlantılı oldukları gerekçesiyle V.G. (25) ve İ.M'yi (23) gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden M.A.Ç, E.M.Y. ve V.G. tutuklandı, İ.M. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon, polis kamerasınca görüntülendi.