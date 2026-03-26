Adana'da 558 litre sahte içki ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince 558 litre sahte içki ele geçirildi, 1 kişi gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen merkez Yüreğir ilçesindeki bir depoya operasyon düzenledi.

Depoda arama yapan ekipler, endoskop kamerayla yaptığı incelemede gizli bir bölme tespit etti.

Ekipler, depoda ve gizli bölmede 558 litre sahte içki ile 10 gram esrar buldu.

Gözaltına alınan 1 şüpheli işlemleri için jandarmaya götürüldü.