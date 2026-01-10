Adana'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. 500 litre sahte içki ele geçirildi.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramalarda 500 litre sahte içki ele geçirildi.
Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel