Adana'da sahte içki operasyonunda 6 şüpheli yakalandı
Adana'da gerçekleştirilen operasyonda, sahte içki üretimi yaptığı belirlenen 6 kişi gözaltına alındı. 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Adana'da 500 litre sahte içki ele geçirilen operasyonda 6 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, sahte içki bulunduğu belirlenen çok sayıda ev ve iş yerine operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramalarda 500 litre sahte içki ele geçirildi.

Operasyonda 6 şüpheli gözaltına alındı.

Kaynak: AA / Koray Kılıç - Güncel
