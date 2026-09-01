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Ceyhan'da Silah Operasyonu: 4 Gözaltı

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Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ele geçirilen operasyonda 4 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ve Ceyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, belirlenen adreslere operasyon düzenledi.

Ruhsatsız tüfek ve 4 tabanca ile silahlara ait mühimmat ele geçirilen çalışmada, 4 zanlı gözaltına alındı.

İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürülen şüphelilerin işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA
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