Adana'da 5 Katlı Binada Yangın Çıktı

Adana'nın Seyhan ilçesinde bir binanın 5'inci katında çıkan yangın, itfaiye ekiplerinin müdahalesiyle kontrol altına alındı. Yangının nedeni henüz belirlenemedi.

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde 5 katlı binanın en üst katında çıkan yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü.

Yenibaraj Mahallesi'ndeki bir binanın 5'inci katında henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.

İhbar üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, polis ve itfaiye ekipleri sevk edildi.

İtfaiyenin müdahalesiyle söndürülen yangın sonucu evde hasar oluştu.

Kaynak: AA / Yakup Sağlam - Güncel
