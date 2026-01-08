Haberler

Adana'da 47 firari hükümlü yakalandı

Güncelleme:
Adana'da, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan 47 hükümlü, Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi tarafından düzenlenen operasyonla yakalandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şubesi, 26 Aralık-6 Ocak'ta kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan hükümlülerin yakalanmasına yönelik çalışma yaptı.

Belirlenen adreslere operasyon düzenleyen ekipler, haklarında 2 ila 23 yıl kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 47 hükümlüyü yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen hükümlüler, daha sonra cezaevine gönderildi.

Kaynak: AA / Eren Bozkurt - Güncel
