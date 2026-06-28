Adana'da termometreler 42 dereceyi gösterdi

ADANA'da termometreler güneşte 42 dereceyi gösterirken, sıcaktan bunalanlar parklara ve gölgelik alanlara gitti. Parkta gezintiye çıkan Ali Duran, "Yazın biz kaçacak yer arıyoruz. Adana'ya gelmek isteyen kışın gelsin" dedi.

Adana, kent merkezinde termometreler 42 dereceyi, araç termometreleri ise 48 dereceyi gösterdi. Adanalılar gölge alanlarda serinlemeye çalıştı. Yüksek sıcaklık nedeniyle cadde ve sokaklar boş kaldı. Bunaltan sıcaklık nedeniyle sokak hayvanları da gölgeliklere gitti, kuşlar su birikintilerine girdi. Bazı kişiler de banklarda uyudu. Seyhan ilçesindeki Atatürk Parkı'nda gezintiye çıkan Ali Duran, "Havalar çok sıcak, nem de yüksek. Mecburen klimaların çalıştığı mağaza ve işletmelerde oturmayı tercih ediyoruz. Yazın biz kaçacak yer arıyoruz. Adana'ya gelmek isteyen kışın gelsin" diye konuştu.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı