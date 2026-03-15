Adana'da kaçak 4 milyon 120 bin makaron ele geçirildi
Adana'da jandarma tarafından durdurulan bir kamyonda 4 milyon 120 bin boş makaron ele geçirildi. Sürücü B.M. tutuklandı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesinde bir kamyonu durdurdu.
Araçta 4 milyon 120 bin boş makaron bulan ekipler, sürücü B.M'yi gözaltına aldı.
Jandarmadaki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Fikret Kavğalı