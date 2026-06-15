Adana'da aynı aileden 4 kişinin öldürülmesiyle ilgili 7 sanığın yargılanması sürdü

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde karısını, kayınbabasını, kayınvalidesini ve kayınbiraderini tabancayla öldüren kişi ile ona yardım ettiği öne sürülen 6 sanığın yargılanmasına devam edildi.

Adana 3. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya tutuklu sanıklar Hakim Aba ve babası Şerif Aba ile tutuksuz sanıklar A.B, F.G, H.G, Ö.A. ve Ş.A. katıldı.

Tarafların avukatları ve bazı tanıklar da mahkeme salonunda hazır bulundu.

Tanıklardan A.A. olay günü bakkala giderken kavga sesi duyduğunu belirterek, "İki taraf evin önünde kavga ediyordu. Ayırmak istesem de başarılı olamadım. Hakim Aba'nın elindeki tabancayla Turgut Erat'a ateş ettiğini gördüm. Olay yerinden uzaklaşırken yine tabanca sesleri duydum. Olay yerine döndüğümde 4 kişi yerde yatıyordu." dedi.

A.H. ise taraflar arasında boşanma meselesi nedeniyle gerginlik olduğunu ifade ederek, "Kavgayı ayırmak için çaba gösterdim. Bu sırada Hakim Aba'nın elindeki tabancayla yere doğru bir kez ateş ettiğini gördüm. Kavgada tabanca kullanıldığı için olay yerinden uzaklaştım. Şerif Aba'nın elinde tabanca görüp görmediğimi hatırlamıyorum." diye konuştu.

"Olay sırasında hedef gözetmeksizin ateş ettim"

Sanıklardan Hakim Aba savunmasında, eşinin ailesinden tehditler aldığını öne sürerek, şu beyanda bulundu:

"Tanıklar her nedense darp eyleminden hiç söz etmiyorlar. Babamı evlerinin önünde darbettiler. Olay sırasında hedef gözetmeksizin ateş ettim. Babam olayda kimseye ateş etmedi. Kendisinin yaşananlarla kesinlikle ilgisi yoktur. Olay planlı şekilde gelişmemiştir."

Şerif Aba ise oğlu ve gelininin boşanma aşamasında olduğunu iddia ederek, "Karşı taraf evimizi bastı. Kimseye tabancayla ateş etmedim, oğlumun da ateş ettiğini görmedim. Suçlamaları kabul etmiyorum." ifadesini kullandı.

Diğer sanıklar da baba ve oğluna yardım ettikleri suçlamasını reddetti.

Avukatları da dinleyen mahkeme heyeti, sanıkların mevcut halinin devamına karar verip duruşmayı erteledi.

Olay

Gülbahçesi Mahallesi'nde Hakim Aba, 22 Haziran 2024'te sokakta tartıştığı boşanma aşamasındaki eşi Şükran Aba ile kayınbabası Turgut Erat, kayınvalidesi Leyla Erat ve kayınbiraderi Muhammet Erat'ı tabancayla öldürmüştü. Olaydan sonra 3 aylık bebeğiyle kaçan zanlı, Hatay'ın Erzin ilçesindeki ikamette babası Şerif Aba ile yakalamıştı. Adliyeye sevk edilen baba oğul çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklanmıştı. Baba ve oğul ile onlara yardım ettikleri öne sürülen 5 sanık hakkında dava açılmıştı.