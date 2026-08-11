Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.
Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 31 ADM 27 plakalı kamyon, 42 EG 275 plakalı tır ve 80 ADA 500 plakalı tır ile 45 AUL 874 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mavi Bulvar çıkışı civarında çarpıştı.
Çarpışmanın etkisiyle bir tırın devrildiği kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.
Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.