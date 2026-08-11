Haberler

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı

Adana'da Zincirleme Trafik Kazası: 3 Yaralı
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Adana'da 2 tır, 1 kamyon ve 1 otomobilin karıştığı trafik kazasında yaralanan 3 kişi tedavi altına alındı.

Sürücülerinin kimliği tespit edilemeyen 31 ADM 27 plakalı kamyon, 42 EG 275 plakalı tır ve 80 ADA 500 plakalı tır ile 45 AUL 874 plakalı otomobil merkez Çukurova ilçesinde, Tarsus-Adana-Gaziantep (TAG) Otoyolu'nun Mavi Bulvar çıkışı civarında çarpıştı.

Çarpışmanın etkisiyle bir tırın devrildiği kazada araçlarda bulunan 3 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan 3 kişi sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından ambulanslarla hastanelere kaldırıldı.

Kaza nedeniyle bölgede trafik akışı kontrollü sağlandı.

Kaynak: AA
UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında ‘ev hapsi’ ve ‘yurt dışına çıkış yasağı’ kararı

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin hakkında karar verildi
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Çerçeve yasanın Meclis'ten geçmesinin ardından İçişleri Bakanı Çiftçi'den ilk hamle geldi

Çerçeve yasa Meclis'ten geçti, ilk hamle Bakan Çiftçi'den geldi
Erzurum ile Rize arasındaki mesafeyi 52 kilometre kısaltacak dev tünelin inşası hız kazandı

İki kent arasındaki mesafe kilometrelerce birden kısalacak
Türkiye'nin hamleleri sonrası İsrail'den savaş sözleri: Çatışma riski artıyor

Türkiye'nin hamleleri sonrası savaş sözleri: Çatışma riski artıyor
Sosyal medya fenomeni canlı yayında canına kıydı

Sosyal medya fenomeni takipçilerinin gözü önünde canına kıydı!

UltrAslan lideri Sebahattin Şirin'in savcılıktaki savunması ortaya çıktı: 'Öcalan' sloganını bakın nasıl savundu

UltrAslan lideri o sloganı neden attığını açıkladı
AK Parti Sözcüsü Çelik: Cumhurbaşkanı Erdoğan 14 Ağustos'ta tarihi bir konuşma yapacak

"Cumhuriyet tarihinin en önemli konuşmalarından birini yapacak"
Kolombiya, Golan Tepeleri'ndeki İsrail egemenliğini tanıdı

Skandal karar! Latin Amerika ülkesinden alçak İsrail hamlesi