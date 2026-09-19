Adana'da 39. Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül verildi

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Adana'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca hafta kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Birlik Başkanı Niyazi Göger, programda, ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Daha sonra yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA