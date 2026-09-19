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Adana'da 39. Ahilik Haftası töreninde yılın ahisi, kalfası ve çırağına ödül verildi

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Adana'da 39. Ahilik Haftası, Yüreğir Kültür Merkezi'nde düzenlenen programla kutlandı. Birlik Başkanı Niyazi Göger ahilik kültürünü yaşatmanın ve gelecek kuşaklara aktarmanın ortak sorumluluk olduğunu söyledi, yılın ahi, kalfa ve çırağına ödülleri verildi.

Adana'da 39. Ahilik Haftası düzenlenen törenle kutlandı.

Adana Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Başkanlığınca hafta kapsamında Yüreğir Kültür Merkezi'nde program düzenlendi.

Birlik Başkanı Niyazi Göger, programda, ahilik kültürünü yaşatmak ve gelecek kuşaklara aktarmanın herkesin ortak sorumluluğu olduğunu söyledi.

Daha sonra yılın ahisi, kalfası ve çırağı olarak seçilenlere ödülleri verildi.

Kaynak: AA
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