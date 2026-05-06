Adana'da kesinleşmiş hapis cezasıyla aranan 34 hükümlü yakalandı
Adana'nın Seyhan ilçesinde gerçekleştirilen denetimlerde, haklarında kesinleşmiş hapis cezası bulunan 34 hükümlü yakalanarak cezaevine gönderildi. Ayrıca, çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı bulunan 230 şüpheli de emniyete götürüldü.
Seyhan İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 20 Nisan-4 Mayıs'ta ilçe genelindeki sokak ve caddelerde yaptığı denetimlerde şüpheli buldukları kişilerin Genel Bilgi Toplama (GBT) kontrolünü gerçekleştirdi.
Hükümlüler, işlemlerin ardından cezaevine gönderildi.
Öte yandan, çeşitli suçlardan haklarında gözaltı kararı bulunan 230 şüpheli de yakalanarak emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun