Adana'da 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, bir tır ve kamyonette gerçekleştirdikleri aramada 3 bin litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir tır ve kamyonette arama yaptı.
Araçlarda 3 bin litre kaçak alkol ele geçen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.
Jandarma komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel