Adana'da 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana'da jandarma ekipleri, bir tır ve kamyonette gerçekleştirdikleri aramada 3 bin litre kaçak alkol ele geçirdi. Olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da jandarma ekiplerince 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir tır ve kamyonette arama yaptı.

Araçlarda 3 bin litre kaçak alkol ele geçen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
