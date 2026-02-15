Adana'da 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi

Adana'da jandarma ekiplerince 3 bin litre kaçak alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Seyhan ilçesindeki bir tır ve kamyonette arama yaptı.

Araçlarda 3 bin litre kaçak alkol ele geçen ekipler, 1 şüpheliyi gözaltına aldı.

Jandarma komutanlığına götürülen zanlının işlemleri sürüyor.