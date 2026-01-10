Haberler

Adana'da firari hükümlü yakalandı

Kozan ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 6 gün hapis cezası bulunan H.T.Ç. Emniyet ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.

Adana'nın Kozan ilçesinde hakkında 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan firari hükümlü yakalandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, hakkında "dolandırıcılık" suçundan 27 yıl 4 ay 6 gün kesinleşmiş hapis cezası bulunan H.T.Ç'yi yakaladı.

Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.

