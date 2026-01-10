Adana'da firari hükümlü yakalandı
Kozan ilçesinde hakkında dolandırıcılık suçundan kesinleşmiş 27 yıl 4 ay 6 gün hapis cezası bulunan H.T.Ç. Emniyet ekiplerince yakalandı ve cezaevine gönderildi.
Hükümlü işlemlerinin ardından cezaevine gönderildi.
Kaynak: AA / Fatih Azgın - Güncel