ADANA'da jandarma ekipleri, 'Yağma' suçundan kesinleşmiş 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla arananan Y.C. (45), kimliğini gizlemek için işçilik yaptığı zeytin bahçesinde yakalandı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, 'Yağma' suçundan kesinleşmiş 26 yıl 6 ay 22 gün hapis cezasıyla aranan cezaevi firarisi Y.C.'nin yakalanması için çalışma başlattı. Jandarma, firari hükümlünün Ceyhan ilçesi Doruk Mahallesi'ndeki tarla ve bahçelerde işçi olarak çalışarak, saklandığını tespit etti. Mahallenin kırsal bölgelerinde araştırma yapan ekipler, bir zeytin bahçesindeki işçilerin kaldığı çadırlarda arama yaptı. Bu sırada çadırlardan çıkan bir kişi koşarak kaçtı. Ekipler, Y.C. olduğu anlaşılan firariyi yapılan takiple yakaladı. Jandarmadaki işlemleri tamamlanan Y.C. önce adliyeye ardından da cezaevine gönderildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı