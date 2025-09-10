Adana'da 25'inci Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi Başladı

ADANA'da 25'inci Isı Bilimi ve Tekniği Kongresi (ULIBTK'25) Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi (ATÜ) ev sahipliğinde başladı.

Türk Isı Bilimi ve Tekniği Derneği iş birliğiyle düzenlenen ULIBTK'25, Adana Alparslan Türkeş Bilim ve Teknoloji Üniversitesi ev sahipliğinde başladı. ATÜ Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen açılış törenine, Adana Valisi Yavuz Selim Köşger, ATÜ Rektörü Prof. Dr. Adnan Sözen, akademisyenler ve öğrenciler katıldı.

Vali Yavuz Selim Köşger, açılış konuşmasında medeniyetin var oluşundan bugüne enerji ve ısının çok önemli bir unsur olduğunu söyledi. Köşger, "Akışkanlar mekaniğinden nanoteknolojiye kadar uzanan geniş bir yelpazede konuların ele alındığı bu kongrenin 25'incisinin Adana'da yapılması isabetli olmuştur. İnsanın doğayla mücadelesinde ısı ve enerji çok önemli bir unsur. Dünyadaki savaşların sebeplerinin arkasında enerji var. Fosil yakıtlardan nükleere kadar birçok kaynak kullanılıyor, bu da doğayı tahrip ediyor. Karbon salınımı bugün insanlığın en önemli gündemlerinden biri haline geldi. Fosil yakıtlardan vazgeçmeye çalışıyoruz ama alternatiflerini de bulmamız gerekiyor" dedi.

'ISI TANIMI HAYATI BİR ÖNEM TAŞIMAKTADIR'

Prof. Dr. Sözen, etkinliğin rektörlüğünü yaptığı üniversitenin ev sahipliği yapmasından dolayı büyük bir gurur duyduğunu aktardı. Sözen, ısı tanımının hayati bir önem taşıdığını belirterek, "Bugün burada enerji dönüşümünde, iklim değişikliğine, endüstriyel uygulamalardan çok geniş bir alanı kapsayan ısı bilimi gibi hayati bir konuda bilgi paylaşmak, yenilikçi fikirleri tartışmak ve geleceğe yön vermek için iş birlikleri konusunda bir araya geldik. Isı fiziksel bir büyüklük değil, aynı zamanda yaşamın, teknolojinin ve kalkınmanın merkezinde yer alan bir kavramdır. Isı kavramı sanayiyi, çevreyi ve toplumu da derinden etkilemektedir. Bilimin rehberliğinde ilerleyen toplumlar yarının dünyasını şekillendirir. Isı bilimi bu anlayışla birçok alanla etkileşim halindedir. Bu kongre dolayısıyla doğacak ortak fikirlerin yolu aydınlanacak, buluşların sürdürülebilir geleceğe taşınacağına inanıyorum. Üniversitemizin böyle bir köklü etkinliğe sahip olduğum gururu sizinle paylaşmak isterim" diye konuştu.

Yapılan açıklamaların ardından teşekkür plaketleri takdim edilirken, etkinliğin sonunda piyano ve keman dinletisi gerçekleştirildi.

Haber - Kamea: Yusuf YILDIZ/ ADANA,