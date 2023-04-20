Adana'da 2 otomobil çarpıştı: 1 ölü, 2 yaralı

ADANA'da, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fatih Mehmet Kütküt (76) hayatını kaybetti, diğer sürücü Murat Ardıç (36) ile oğlu Deniz Çınar Ardıç (7) ise yaralandı.

ADANA'da, karşı yönlerden gelen 2 otomobilin çarpıştığı kazada sürücülerden Fatih Mehmet Kütküt (76) hayatını kaybetti, diğer sürücü Murat Ardıç (36) ile oğlu Deniz Çınar Ardıç (7) ise yaralandı.

Kaza, saat 10.00 sıralarında, Kozan ilçesi Çukurköprü Mahallesi'nde meydana geldi. Fatih Mehmet Kütküt yönetimindeki 33 AL 074 plakalı otomobil, karşı yönden gelen Murat Ardıç'ın kullandığı 43 AAK 297 plakalı otomobille çarpıştı. Çarpmanın etkisiyle her 2 araç da kullanılamaz hale geldi. Kaza yerine, 112 acil sağlık ve itfaiye ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlilerinin kontrolünde Fatih Mehmet Kütküt'ün olay yerinde yaşamını yitirdiği belirlendi. Diğer araçtaki sürücü Murat Ardıç ve yanındaki oğlu Deniz Çınar Ardıç ise yaralandı. Yaralılar, ilk müdahalelerinin ardından ambulansla Kozan Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Kazayla ilgili soruşturma sürüyor.