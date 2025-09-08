Adana'da 2 Milyon 400 Bin Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da jandarma ekipleri, şüpheli bir kamyonette yaptıkları aramada toplamda 2 milyon 400 bin kaçak makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirdi. Olayla ilgili bir kişi gözaltına alındı.
İl Jandarma Komutanlığı ve Seyhan İlçe Jandarma Komutanlığı ekipleri, şüphe üzerine plakası belirtilmeyen bir kamyoneti durdurdu.
Ekipler araçta yaptıkları aramalarda gümrük kaçağı 2 milyon 400 bin makaron ele geçirdi.
Gözaltına alınan şüpheli jandarma komutanlığına götürüldü.
Kaynak: AA / Ahmet Kaan Temel - Güncel