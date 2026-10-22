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Adana'da 2 kişiyi yaraladığı öne sürülen tamirciye 19 yıl 6 aya kadar hapis istendi

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Adana'da 2 kişiyi tabancayla yaraladığı öne sürülen oto tamircisi hakkında 19 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle dava açıldı. İddianamede kavganın 25 Nisan'da Gülbahçesi Mahallesi'ndeki tamir dükkanında hasarlı otomobilin tamir ücreti tartışmasından çıktığı belirtildi.

Adana'da iş yerinde çıkan kavgada 2 kişiyi tabancayla yaraladığı gerekçesiyle tutuklanan oto tamircisi hakkında "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 19 yıl 6 aya kadar hapis talebiyle dava açıldı.

Gülbahçesi Mahallesi'ndeki otomobil tamir dükkanında 25 Nisan'da çıkan kavgada E.D. (36) ve kardeşi A.D'yi (26) tabancayla yaraladığı öne sürülen iş yeri sahibi H.K. (37) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturmanın tamamlanmasıyla iddianame hazırlandı.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü taraflar arasında hasarlı bir otomobilin tamir ücreti konusunda tartışma çıktığı belirtildi.

H.K'nin, A.D'yi ruhsatlı tabancasının dipçiğiyle vurarak, E.D'ye ise silahla ateş ederek yaraladığı anlatılan iddianamede, sanığın "kasten öldürmeye teşebbüs" ve "basit yaralama" suçlarından 10 yıl 6 aydan 19 yıl 6 aya kadar hapisle cezalandırılması istendi.

İddianamedeki ifadesinde suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanığın yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA
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