Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı - Haberler

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Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı

Adana'nın Çukurova ilçesinde, kapalı bulunan rehabilitasyon merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, kapalı bulunan rehabilitasyon merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.

Karslılar Mahallesi'nde esnaf, kapalı olan rehabilitasyon merkezine gelen motosikletli 2 kişinin, levyeyle pencere demirlerini söktüğünü fark etti.

Esnaf, şüphelileri yakalayarak polise haber verdi.

Polis, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.

AA / Mutlu Güney - Güncel

Rehabilitasyon, Çukurova, Esnaf, Adana, Güncel, Haberler

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