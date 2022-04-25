Adana'da 2 hırsızlık şüphelisi suçüstü yakalandı
AA - Mutlu Güney - Güncel
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Adana'nın Çukurova ilçesinde, kapalı bulunan rehabilitasyon merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
ÇUKUROVA, ADANA (AA) - Adana'nın Çukurova ilçesinde, kapalı bulunan rehabilitasyon merkezinden hırsızlık yapmaya çalışan 2 şüpheli suçüstü yakalandı.
Karslılar Mahallesi'nde esnaf, kapalı olan rehabilitasyon merkezine gelen motosikletli 2 kişinin, levyeyle pencere demirlerini söktüğünü fark etti.
Esnaf, şüphelileri yakalayarak polise haber verdi.
Polis, çeşitli suçlardan sabıkası bulunan 2 şüpheliyi gözaltına aldı.
AA / Mutlu Güney - Güncel