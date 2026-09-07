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Adana'da 2 farklı bölgede orman yangını

Adana'da 2 farklı bölgede orman yangını
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YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜOrman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.

YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ

Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana- Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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