Adana'da 2 farklı bölgede orman yangını
YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜOrman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana-Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi.
YANGINLARIN ENERJİSİ DÜŞÜRÜLDÜ
Orman Genel Müdürlüğü (OGM) tarafından sanal medya hesabından yapılan açıklamada, Adana'nın Feke ve Karaisalı ilçeleri ile Adana- Kayseri sınırındaki Yahyalı'da çıkan yangınların enerjisinin düşürüldüğü bildirildi. Ekiplerin yangınlara müdahalesi sürdüğü ifade edildi.
Kaynak: Demirören Haber Ajansı