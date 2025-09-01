Adana'da 2 Bin 930 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi

Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da düzenlenen operasyonla 2 bin 930 litre sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.

Adana'da 2 bin 930 litre sahte içki ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.

Adreslerdeki aramada 2 bin 930 litre sahte içki ele geçiren ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Endonezya'da protestolara yol açan milletvekili ödeneklerinin iptaline karar verildi

Gösteriler ülkeyi küle çevirince, Devlet Başkanı geri adım attı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Evladının gözü önünde öldürüldü, katillerden korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...

Kanlı infazda korkunç paylaşım: Aslanlar gibi ensesinden tutup...
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.