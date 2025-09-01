Adana'da 2 Bin 930 Litre Sahte İçki Ele Geçirildi
Adana'da düzenlenen operasyonla 2 bin 930 litre sahte içki ele geçirildi. 3 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, merkez Yüreğir ilçesindeki 3 ikamete eş zamanlı operasyon düzenledi.
Adreslerdeki aramada 2 bin 930 litre sahte içki ele geçiren ekipler, 3 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için emniyete götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel