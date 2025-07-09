Adana'da 1690 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi

Adana'da 1690 Litre Kaçak Etil Alkol Ele Geçirildi
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Adana'da, Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) ekipleri tarafından gerçekleştirilen bir operasyonda 1690 litre kaçak etil alkol ele geçirildi. Bir kişi gözaltına alındı.

Adana'da 1690 litre etil alkol ele geçirildi, 1 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğu belirlenen merkez Seyhan ilçesindeki bir ikamete operasyon düzenledi.

Adreste arama yapan ekipler, buradaki kolilerde 1690 litre kaçak etil alkol buldu.

KOM ekipleri, adresteki bir kişiyi gözaltına aldı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
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