Adana'da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Adana'da polis ekipleri, 2 hafif ticari aracı durdurarak 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Adana'da polis ekiplerince 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 2 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Polis ekipleri, araçlarda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.
Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun