Haberler

Adana'da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi

Adana'da 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi
Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

Adana'da polis ekipleri, 2 hafif ticari aracı durdurarak 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirdi. Olayla ilgili olarak 5 şüpheli gözaltına alındı ve işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Adana'da polis ekiplerince 1 ton 650 kilogram kaçak tütün ele geçirildi, 5 şüpheli gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün bulunduğunu belirlediği 2 hafif ticari aracı takibe alarak merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Polis ekipleri, araçlarda 1 ton 650 kilogram kaçak tütün buldu, 5 zanlıyı gözaltına aldı.

Şüpheliler, işlemleri için Emniyet Müdürlüğüne götürüldü.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun
Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti

Eller tetikte! Türk jetleri sınırda alarm durumuna geçti
Haberler.com
500

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Kış Olimpiyatlarına damga vuran Eileen Gu bakın nerede görüldü

Girdiği uygulama olay oldu!
Rusya tepkilerin ardından topa giriyor: Her şeyi yapacağız

Savaş büyüyecek gibi! Rusya tepkilerin ardından topa giriyor
Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı

Zeki Murat Göle'nin aylık kazancı tartışma yarattı
Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor

Oval Ofis'te olay görüntü! İzleyen herkes aynı yorumu yapıyor
Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç

Asansörden inmek için adımını attı ama... Sonrası korkunç
Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı

Savaşın kana buladığı ülke! Bilanço korkunç boyutlara ulaştı