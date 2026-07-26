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Adana'da 1 kişinin öldürüldüğü silahlı saldırıya ilişkin 2 zanlı tutuklandı

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Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Adana'nın merkez Yüreğir ilçesinde bir kişinin hayatını kaybettiği silahlı saldırıyla ilgili gözaltına alınan 3 şüpheliden 2'si tutuklandı.

Selahattin Eyyubi Mahallesi Papatya Caddesi'ndeki PVC atölyesinde 20 Temmuz'da Ali Güloğlu'nun (45) silahlı saldırıda öldürülmesine ilişkin gözaltına alınan S.E, A.E.M. ve F.E'nin emniyetteki işlemleri tamamlandı.

Adliyeye sevk edilen şüphelilerden S.E. ve A.E.M. çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı. F.E. ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Kaynak: AA
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