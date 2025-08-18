Adana'da 1.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Adana'da kaçakçılık operasyonu kapsamında durdurulan kamyonette 1 milyon 650 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.
Adana'da 1 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.
Araçta tütün doldurulmuş 1 milyon 650 bin makaron bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel