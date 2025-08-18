Adana'da 1.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi

Adana'da 1.6 Milyon Kaçak Makaron Ele Geçirildi
Haberler
Güncelleme:
Haberler
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Adana'da kaçakçılık operasyonu kapsamında durdurulan kamyonette 1 milyon 650 bin filtreli sigara kağıdı ele geçirildi. Sürücü tutuklandı.

Adana'da 1 milyon 650 bin makaron (filtreli sigara kağıdı) ele geçirilen kamyonetin sürücüsü tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şubesi ekipleri, kaçak ürün taşındığı belirlenen kamyoneti merkez Sarıçam ilçesinde durdurdu.

Araçta tütün doldurulmuş 1 milyon 650 bin makaron bulan ekipler, sürücüyü gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel
Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Uğurcan Çakır gece yarısı resmen açıklandı

Fenerbahçe'ye mi gidiyor? Uğurcan Çakır gece yarısı resmen açıklandı
Haberler.com
500
Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Fenerbahçe'nin efsane başkanı Ali Şen yoğun bakımda

Fenerbahçe'nin efsane başkanı yoğun bakımda
title
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.