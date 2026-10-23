Adana Çukurova'da tabanca cinayetinde 5 tutuklu sanığın davası açıldı

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Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde, bir kişinin tabancayla vurularak öldürülmesiyle ilgili tutuklanan 5 sanık hakkında dava açıldı.

Toros Mahallesi'nde 28 Aralık 2025'te Veli Arslandağ'ın (21) evinin önünde tabancayla vurulduktan sonra kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetmesiyle ilgili olaydan bir gün sonra tutuklanan Fatih B. (30), Büşra K. (24), Ömer Faruk K. (27), Barış Y. (22) ve Engin D. (40) hakkında savcılıkça yürütülen soruşturma tamamlandı.

Adana 10. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilen iddianamede, olay günü Fatih B'nin kız arkadaşı Büşra K, arkadaşları Ömer Faruk K. ve Barış Y. ile otomobille olay yerine gittiği belirtildi.

Fatih B'nin, husumetli olduğu Arslandağ'ı tabancayla yaraladıktan sonra arkadaşlarıyla araca taşıdığı ve ardından özel bir hastaneye götürdüğü anlatılan iddianamede, Arslandağ'ın hastanede hayatını kaybettiği ifade edildi.

Telefonla aradığı arkadaşı Engin D. tarafından başka araçla hastanenin yakınından alınan Fatih B'nin polis ekiplerince merkez Sarıçam ilçesinde yakalandığı iddianamede yer aldı.

İddianamede sanıklar Fatih B, Büşra K, Ömer Faruk K. ve Barış Y'nin "tasarlayarak kasten öldürme" suçundan ağırlaştırılmış müebbet ve "ruhsatsız ateşli silahlarla mermileri satın alma, taşıma veya bulundurma" suçundan da 1'er yıldan 3'er yıla kadar hapis, sanık Engin D'nin ise "suçluyu kayırma"dan 6 aydan 5 yıla kadar hapisle cezalandırılması talep edildi.

Haklarındaki suçlamaları kabul etmeyen tutuklu sanıkların yargılanmasına gelecek günlerde başlanacak.

Kaynak: AA