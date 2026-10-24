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Adana Çukurova'da selektör tartışmasında sürücü küfredip darp girişiminde bulundu

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Adana Çukurova'da selektör tartışmasında sürücü küfredip darp girişiminde bulundu
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Adana’nın Çukurova ilçesinde selektör yüzünden çıkan tartışmada bir sürücü, diğer sürücüye küfredip darp girişiminde bulundu ve aracının önüne kırdı. Olay anları araç içi kamerasına yansırken, sürücü ve arkadaşı polise şikayette bulundu.

ADANA'da, kavşakta yanından hızla geçen otomobili selektör yaparak uyaran A.G. ile diğer sürücü arasında tartışma çıktı. Sürücünün küfür ettiği, A.G.'yi darbetmeye çalıştığı ve aracının önüne kırdığı anlar, araç içi kamerasına yansıdı. A.G., olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu.

Olay, saat 03.00 sıralarında Çukurova ilçesine bağlı Turgut Özal Bulvarı'nda meydana geldi. A.G., yanındaki arkadaşıyla seyir halindeyken kavşakta yavaşladı. Bu sırada sürücüsünün adı öğrenilemeyen 63 ALF 656 plakalı otomobil, A.G.'nin yanından hızla geçti. A.G.'nin selektör yapmasının ardından otomobil, biraz ileride durdu. Otomobilin yanına yaklaşan A.G. ve arkadaşına, sürücü 'Sol şeritte niye geziyorsun' diyerek küfür etti ve darbetmeye çalıştı. Olay yerinden uzaklaşan A.G.'yi takip eden sürücü, otomobilini aracın önüne kırdıktan sonra bölgeden uzaklaştı. Yaşananlar, A.G.'nin aracının iç kamerasına yansıdı. A.G. ve yanındaki arkadaşı olayın ardından polisi arayarak şikayette bulundu. Polis ekipleri, şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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