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Adana Çukurova'da kamyonet yaya geçidinde kadın ve çocuğa çarptı, 2 kişi yaralandı

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Adana Çukurova'da dün kamyonetin yaya geçidinde kadın ve çocuğa çarpması sonucu 2 kişi yaralandı. Yaralıların hastanede tedavisi sürerken gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri devam ediyor, kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Adana'nın merkez Çukurova ilçesinde kamyonetin yolun karşısına geçmeye çalışan yayalara çarpması sonucu 2 kişinin yaralandığı trafik kazası güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kasım Ener Caddesi'nde dün, plakası ve sürücüsü öğrenilemeyen kamyonet, yaya geçidinde yolun karşısına geçmek isteyen kadın ve yanındaki çocuğa çarptı.

İhbar üzerine kaza yerine sevk edilen sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan yaralıların tedavisinin sürdüğü öğrenildi.

Polis ekiplerince gözaltına alınan kamyonet sürücüsünün emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaza anı güvenlik kamerasınca kaydedildi.

Kaynak: AA
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