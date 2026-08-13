Haberler

Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Salih'in Cansız Bedeni Bulundu

Güncelleme:
Facebook'da Paylaş Twitter'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş Google News'de Paylaş

CANSIZ BEDENİ BULUNDUAdana’da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman’ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.

CANSIZ BEDENİ BULUNDU

Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.

Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetiyle görüşüyor! Demirtaş dahil masada 5 konu var

Cumhurbaşkanı Erdoğan, DEM Parti heyetini ağırlıyor! Masada 5 konu var
Haberler.com
2000

Haberler.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve haberler.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!

Michael Jackson çocuklarının yüzünü niye kapatıyordu? Kızı açıkladı!
Pusetle uyuşturucu kuryeliği! Pis işlerine bebeği de alet ettiler

Zehir tacirleri pis işlerine bebekleri de alet etti
Cinsel taciz iddiasıyla dayak yiyen CHP'li vekil genel merkeze çağrıldı

CHP, skandal iddia ile gündeme gelen vekil için harekete geçti
Rusya ve Ukrayna karşılıklı saldırılarını sürdürüyor: Odesa’da 2 kişi öldü, Rusya’da petrol rafinerisi vuruldu

Savaşın ateşini yeniden harlandı! İki tarafta da bilanço ağır
Vlahovic'in beş eskortla otelde yakalandığı görüntüler yeniden ortaya çıktı

Yıldız ismin beş eskortla yakalandığı görüntüler yeniden gündemde
8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var

8 büyükşehirde yapılan son seçim anketi! Büyük sürprizler var
Tuba Ünsal, alınmadığı restorana girmek için yalan söylediğini itiraf etti

Ünlü oyuncunun yaptığı ayıba bakın: Kendisi itiraf etti