Ceyhan Nehri'nde Kaybolan Salih'in Cansız Bedeni Bulundu
CANSIZ BEDENİ BULUNDUAdana’da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri’nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman’ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu.
CANSIZ BEDENİ BULUNDU
Adana'da serinlemek için girdikleri Ceyhan Nehri'nde akıntıya kapılarak kaybolan Suriye uyruklu Salih Süleyman'ın, suya girdiği bölgeden yaklaşık 3 kilometre uzaklıkta cansız bedeni bulundu. Ekiplerin, Salih Rami'yi arama çalışmaları devam ediyor.
Haber: Yusuf YILDIZ - Kamera: Adana,
Kaynak: Demirören Haber Ajansı