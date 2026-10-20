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Adana Ceyhan'da seyir halindeki TIR alev alarak kullanılamaz hale geldi

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Adana Ceyhan'da seyir halindeki TIR alev alarak kullanılamaz hale geldi
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Adana'nın Ceyhan ilçesine bağlı Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki TIR alev aldı. Yangını fark eden şoförün ihbarıyla olay yerine gelen itfaiye ekipleri alevleri söndürdü; TIR kullanılamaz hale geldi ve yangının çıkış nedeni araştırılıyor.

ADANA'nın Ceyhan ilçesinde seyir halindeyken alev alan TIR, yangında kullanılamaz hale geldi.

İlçeye bağlı Esentepe Mahallesi'nde seyir halindeki TIR, alev aldı. Çıkan yangını fark eden TIR şoförü, aracından inerek itfaiye ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen itfaiye ekipleri, yangını söndürdü.

Yangının çıkış nedenine ilişkin inceleme başlatıldı.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı
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