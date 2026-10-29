Adana Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

Adana Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Adana'nın Ceyhan ilçesinde Çiftlikler Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.
Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikler Mahallesi'ndeki belirlenen adreste arama yaptı.
Çeşitli yerlere saklanmış 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.
Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.
Kaynak: AA