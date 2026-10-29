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Adana Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı

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Adana Ceyhan'da 8 kilo 562 gram esrarla yakalanan 2 zanlı tutuklandı
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Adana'nın Ceyhan ilçesinde Çiftlikler Mahallesi'ndeki bir adrese düzenlenen operasyonda 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçirildi. Gözaltına alınan 2 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından sevk edildiği hakimlikçe tutuklandı.

Adana'nın Ceyhan ilçesinde 8 kilo 562 gram esrar ele geçirilen operasyonda yakalanan 2 zanlı tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, Çiftlikler Mahallesi'ndeki belirlenen adreste arama yaptı.

Çeşitli yerlere saklanmış 8 kilo 562 gram esrar ve hassas terazi ele geçiren ekipler, 2 zanlıyı gözaltına aldı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

Kaynak: AA
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