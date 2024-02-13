Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ün cenazesi son yolculuğuna uğurlandı

SON YOLCULUĞUNA UĞURLANDI

Adana'da makamında, belediyeye bağlı Halk Ekmek Fabrikası'nda çalışan Mikail G. tarafından tabancayla vurularak öldürülen, Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın özel kalem müdür vekili Samet Güdük'ün cenazesi, belediyede yapılan törenin ardından Seyhan ilçesi Karayusuflu Mahallesi'ndeki mezarlığa getirildi. Burada düzenlenen törene, Güdük'ün ailesi, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, milletvekilleri ve çok sayıda vatandaş katıldı. Güdük'ün babası İsmail Güdük, oğlunun kefeninin üzerine örtülü Türk bayrağını öptü. Güdük'ün cenazesi, kılınan namazın ardından dualarla toprağa verildi.