Adana Barosu'nda Staj Eğitim Programı Açılışı Gerçekleştirildi

Türkiye Barolar Birliği (TBB) Başkanı Erinç Sağkan, "Adana Barosu 2025-2026 Staj Eğitim Programı" açılış törenine katıldı.

Sağkan, Adana Adliyesi Konferans Salonu'nda gerçekleştirilen programda, staj eğitiminin önemine değindi.

Staj yönetmeliğinin değiştiğini belirten Sağkan, şöyle konuştu:

"Yönetmeliği stajınızın başında okuyun. Orası sizin haklarınızı ve sorumluluklarınızı düzenleyen bir yönetmeliktir. Örnek veriyorum orada bir stajyer avukatın, yanında staj yaptığı avukatla emniyette, karakolda ifadelere katılabilmelerine düzenleme getirdik. Bu mesleğe başlarken ne ile karşılaşabileceğimizin bize çok iyi anlatılması gereklidir. Ben 25 yıl önceye dönsem bana nasıl bir mesleğe adım attığımın çok net ve etkin bir şekilde anlatılmasını isterdim. Çünkü aldığımız bazı kararların sebebiyet verdiği sonuçlar, bazen size hayatınız boyunca unutamayacağınız ve sizi vicdanen rahatsız edebilecek noktalara varabiliyor."

Adana Baro Başkanı Volkan Böke de yoğun bir staj eğitim programının olacağını ifade etti.

Açılış konuşmalarının ardından yazar ve akademisyen Prof. Dr. Uğur Batı, "Davranış Bilimleri ve Karar Bilimi Perspektifiyle Liderlik" konulu sunum yaptı.

Programa, Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin, Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcısı Bestami Tezcan ile stajyer avukatlar katıldı.