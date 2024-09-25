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Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Mutlu Aile Defteri' Filmi Gösterime Girdi

Adana Altın Koza Film Festivali'nde 'Mutlu Aile Defteri' Filmi Gösterime Girdi
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31'inci Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında komedi-dram türündeki 'Mutlu Aile Defteri' adlı film açık hava sinemasında izleyicilerle buluştu. Festival süresince sinemaseverler toplam 130 filmi izleme fırsatı yakalayacak.

Adana'da bu yıl 31'incisi düzenlenen Uluslararası Adana Altın Koza Film Festivali kapsamında "Mutlu Aile Defteri" adlı film, açık hava sinemasında izleyiciyle buluştu.

Festivalin üçüncü gününde "Mutlu Aile Defteri" isimli komedi, dram türündeki film, Atatürk Parkı'nda oluşturulan açık hava sinemasında gösterime sunuldu.

Görevlilerin karşıladığı seyirciler sandalyelerde yerlerini alarak filmi izledi.

Sandalyelerde yer bulamayanlar da çimlerde oturarak filmi seyretti.

İzleyicilere, görevliler tarafından gazoz ve mısır ikramında bulunuldu.

29 Eylül'de son bulacak festivalde sinemaseverler 130 filmi izleme şansı bulacak.

Kaynak: AA / Yusuf Koyun - Güncel

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