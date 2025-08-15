Adana Aladağ'da Orman Yangını Kontrol Altına Alındı
Adana'nın Aladağ ilçesinde Gökçeköy Mahallesi'nde çıkan orman yangını, havadan ve karadan yapılan müdahalelerle kontrol altına alındı. Ekipler, bölgede soğutma çalışmaları gerçekleştiriyor.
Gökçeköy Mahallesi Sehil mevkisinde ormanlık alanda dün henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
İhbar üzerine bölgeye Adana Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri ile söndürme helikopteri ve arazözler sevk edildi.
Yangın, ekiplerin müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.
Kaynak: AA / Mücahit Aydın - Güncel