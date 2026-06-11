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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adana'da "avukat dinlenme alanı" açılışına katıldı

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Sağkan, Adana'da 'avukat dinlenme alanı' açılışına katıldı
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Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu tarafından adliyede yaptırılan avukat bekleme ve dinlenme alanının açılış törenine katıldı. Sağkan, alanın meslektaşlarına hayırlı olmasını diledi.

Türkiye Barolar Birliği Başkanı Erinç Sağkan, Adana Barosu tarafından adliyede yaptırılan "avukat bekleme ve dinlenme alanı"nın açılış törenine katıldı.

Sağkan, törende, Adana Barosunun vatandaşların adalete erişimi için mücadele eden bir hukuk kurumu olarak hizmet verdiğini söyledi.

Adliyenin avukatların iş yeri olduğunu belirten Sağkan, "avukat bekleme ve dinlenme alanı"nın meslektaşlarına hayırlı olmasını temenni etti.

Adana Cumhuriyet Başsavcısı Altuğ Kürşat Şahin de açılış kurdelesinin kesilmesinin ardından alanı gezerek incelemede bulundu, projede emeği geçenlere teşekkür etti.

Törene, Adana Bölge Adliye Mahkemesi Cumhuriyet Başsavcı Vekili Cumali Tülü, Adana Barosu Başkanı Volkan Böke ve avukatlar katıldı.

Kaynak: AA / Abdulkerim S. B. Topaloğlu
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