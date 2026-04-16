AYM, Adalet ve Demokrasi Partisi'nin dağıldığına hükmetti

Anayasa Mahkemesi (AYM), Adalet ve Demokrasi Partisinin kendiliğinden dağılarak hukuki varlığının sona erdiğine karar verdi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yer alan karara göre, Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığı, Adalet ve Demokrasi Partisinin ilk büyük kongresini süresinde yapmadığı ve zorunlu organlarını oluşturmadığı gerekçesiyle AYM'ye başvurdu.

Başvuruyu inceleyen Yüksek Mahkeme, 2820 sayılı Siyasi Partiler Kanunu gereği 4721 sayılı Türk Medeni Kanunu'nun 87. maddesi uyarınca partinin dağılmış sayılarak hukuki varlığının sona erdiğine hükmetti. Partinin tüm mallarının da hazineye geçmesine karar verildi.

AYM'nin kararında, Siyasi Partiler Kanunu uyarınca bir siyasi partinin kuruluşuna ilişkin belgelerin İçişleri Bakanlığına tesliminin ardından 2 yıl içinde büyük kongrenin yapılmasının zorunlu olduğu, Adalet ve Demokrasi Partisinin ise bu zorunluluğu yerine getirmediği belirtildi.

Kararda, partinin, zorunlu parti organlarını da oluşturmadığına işaret edilerek, bu nedenle hukuki varlığının sona erdiği ifade edildi.

Kaynak: AA / İsmet Karakaş
