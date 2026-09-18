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Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Kaya: "Sağlık sorunlarım nedeniyle adalet nöbetine katılamayacağım ancak yüreğim orada"

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Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Kaya: 'Sağlık sorunlarım nedeniyle adalet nöbetine katılamayacağım ancak yüreğim orada'
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Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleme sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını belirterek, "Ancak yüreğim ve vicdanım hala orada. Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun sürdürdüğü adalet nöbeti, yalnızca o ailelerin değil, hepimizin ortak adalet mücadelesidir" dedi.

(ANKARA) - Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önündeki eyleme sağlık sorunları nedeniyle katılamayacağını belirterek, "Ancak yüreğim ve vicdanım hala orada. Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun sürdürdüğü adalet nöbeti, yalnızca o ailelerin değil, hepimizin ortak adalet mücadelesidir" dedi.

Adalet Peşinde Aileleri Platformu Sözcüsü Döne Kaya, Ezgi Apartmanı davasında sanıklara verilen kararı protesto etmek için Adalet Bakanlığı önünde devam eden eyleme ilişkin sosyal medya hesabı üzerinden paylaşımda bulundu. Kaya, şunları kaydetti:

"Nöbetle birlikte ortaya çıkan sağlık sorunlarım nedeniyle bugünden itibaren adalet nöbetine bizzat katılamayacağım; ancak yüreğim ve vicdanım hala orada. Adalet Peşinde Aileleri Platformu'nun sürdürdüğü adalet nöbeti, yalnızca o ailelerin değil, hepimizin ortak adalet mücadelesidir. Bu haksızlığa ve adaletsizliğe karşı sesimizi birlikte yükseltelim, ailelerin yürüttüğü bu mücadeleyi daha da güçlendirelim. Adalet nöbetine destek olun, sessiz kalmayın"

Kaynak: ANKA
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