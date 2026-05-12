Adalet Bakanlığı'na 15 Bin Sözleşmeli Personel Alınacak

Adalet Bakanı Akın Gürlek, sosyal medya hesabından yaptığı açıklamada, Adalet Bakanlığı'nın merkez ve taşra teşkilatlarında toplam 15 bin sözleşmeli personel alınacağını, alımların bu yıl içerisinde tamamlanacağını açıkladı.

Gürlek'in, paylaşımı şöyle:

"Cumhurbaşkanımız Sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın müjdesini verdiği adalet teşkilatımız bünyesinde istihdam edilmek üzere 15 bin sözleşmeli personel alımını gerçekleştiriyoruz. Bu kapsamda; merkez ve taşra teşkilatımızda görevlendirilmek üzere toplam 15 bin sözleşmeli personel alımı için ilana çıkıyoruz. Söz konusu alımları 2026 yılı içerisinde tamamlayarak teşkilatımızın insan kaynağını daha da güçlendireceğiz."

Bakan Gürlek, alım yapılacak kadrolar ve kontenjanlarına ilişkin de şu bilgileri verdi:

"Alım yapılacak kadrolar arasında 5 bin 259 zabıt katibi, 4 bin 508 infaz ve koruma memuru, 1.300 destek personeli, 1.041 mübaşir, 900 icra katibi, 524 koruma ve güvenlik görevlisi, 410 psikolog, 322 teknisyen, 316 büro personeli, 286 hemşire, 90 sosyal çalışmacı ile 44 farklı unvanda personel yer alıyor. Adalet teşkilatımıza, yargı camiamıza ve milletimize hayırlı olmasını temenni ediyor, yargı teşkilatımızın ihtiyaç duyduğu kadroların tahsisine verdikleri destek dolayısıyla Sayın Cumhurbaşkanımıza şükranlarımı arz ediyorum."

Kaynak: ANKA