Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları İncelemelerde Bulundu
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu. Gezginci, Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakim ve savcılarla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, işyurtları atölyelerini gezdi. Kuruma yeni yapılacak modern büyükbaş hayvancılık tesisini de inceleyen Gezginci, kurum müdürü Hasan Torun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.
Adalet Bakanlığı Ceza İnfaz Kurumları ile Tutukevleri İşyurtları Kurumu Daire Başkanı Hüsnü Gezginci, Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunda incelemelerde bulundu.
Gezginci, Niğde Valisi Cahit Çelik, Cumhuriyet Başsavcısı Ufuk Mustafa Süren, Adalet Komisyonu Başkanı Bayram Ünlü, hakim ve savcılarla Niğde Açık Ceza İnfaz Kurumunu ziyaret ederek, işyurtları atölyelerini gezdi.
Kuruma yeni yapılacak modern büyükbaş hayvancılık tesisini de inceleyen Gezginci, kurum müdürü Hasan Torun'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.