Adalet Bakanlığı: 75 ilde 638 faili meçhul dosya incelemeye alındı

ADALET Bakanlığı Ceza İşleri Genel Müdürlüğü bünyesinde kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, faili meçhul soruşturma dosyalarını yakından incelemeye aldı. 81 ilde tüm adliyelerde yapılan tarama neticesinde; ilk etapta 75 ilde tespit edilen 638 soruşturma dosyası ile 693 maktule ilişkin adalet arayışı süreci hızlandı.

Bakanlıktan yapılan açıklamaya göre; yeni kurulan Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, toplum vicdanında derin izler bırakan kasten öldürme ve kayıp olaylarını farklı bir gözle incelemeye başladı. İlk tespitlere göre; ülke genelindeki 75 ilde bulunan 638 dosya ve 693 maktul yönünden kapsamlı analiz süreci başlatıldı. Bu özel birim, özellikle kadın ve çocuk cinayetleri dahil Gülistan Doku soruşturması gibi kamuoyunun yakından takip ettiği faili meçhul olayların aydınlatılması için kurumsal kapasiteyi en üst seviyeye taşıyacak ve başsavcılıklarla yakından koordinasyon kuracak.

İLLERE GÖRE FAİLİ MEÇHUL HARİTASI ÇIKARTILDI

Toplumda büyük yankı uyandırabilecek nitelikteki faili meçhul cinayetler ve maktul vakaları ülke genelinde tek tek derlendi. İnceleme kapsamına alınan dosya ve maktul sayılarında bazı iller yoğunluklarıyla dikkat çekiyor. Sıralamada; İzmir 49 dosya ve 51 maktul ile ilk sırada yer alırken, onu 34 dosya ve 35 maktul ile Sakarya, 30 dosya ve 31 maktul ile Trabzon takip ediyor. Listenin devamında; Giresun 29 dosya ve 32 maktul, Tokat 29 dosya ve 32 maktul ve Tekirdağ 29 dosya ve 31 maktul ile dikkat çekerken; Malatya 24 dosya ve 24 maktul, Kahramanmaraş 19 dosya ve 21 maktul ve Çanakkale 17 dosya ve 28 maktul ile yüksek sayılara sahip öncelikli iller arasında bulunuyor.

KRİTİK ROLLER ÜSTLENECEK

Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, sadece dosya incelemekle kalmayıp Cumhuriyet başsavcılıkları bünyesinde derdest bulunan dosyaların sistematik şekilde analiz edilmesini sağlayacak yöntemler de geliştiriyor. Suçların cezasız kalmaması adına teknik, kriminal ve analitik yöntemler konusunda rehberlik yapılarak, ilgili kurumlar arasında güçlü bir bilgi akışı tesis edilecek. Bu sayede yeni dönemde Faili Meçhul Suçları Araştırma Daire Başkanlığı, yıllardır çözülemeyen dosyalar için kritik rol üstlenecek. Bu birim, delil yetersizliği veya karartılması nedeniyle sonuçlandırılamayan dosyaları yeniden mercek altına alacak. Cumhuriyet başsavcılıklarında bulunan faili meçhul dosyalar sistematik şekilde incelenecek, böylece cezasızlık algısının önüne geçilmesi ve kamu vicdanının rahatlatılması hedefleniyor.

'HEDEFİMİZ; GÜVEN VEREN ADALET SİSTEMİ'

Adalet Bakanı Akın Gürlek, dairenin kuruluşunu duyurduğu sanal medya paylaşımında bu hamlenin 'Türkiye Yüzyılı'nı adaletin yüzyılı kılma' vizyonunun bir parçası olduğunu belirterek, "Savcı dosyanın kapağındaki isme değil, içindeki delile bakar. Faili meçhul suçların cezasız kalmaması ve toplum vicdanının rahatlatılması için bu yeni birimi ihdas ettik. Hedefimiz; daha hızlı, daha etkin ve daha güven veren bir adalet sistemini inşa etmektir" dedi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı