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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Veysi Kaynak'ın annesinin cenazesine katıldı

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Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Kahramanmaraş'ta eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın annesinin cenaze namazına katıldı.

VEYSİ KAYNAK'IN ANNESİNİN CENAZESİNE KATILDI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Valiliği ziyaretinin ardından Kahramanmaraş Adalet Sarayı'na geçti. Bakan Tunç daha sonra Abdülhamid Han Camisi'nde eski Başbakan Yardımcısı Veysi Kaynak'ın 85 yaşında vefat eden annesi Sıdıka Kaynak'ın cenaze namazına katıldı. Bakan Yılmaz Tunç, namazın ardından Veysi Kaynak'a başsağlığı dileklerini iletti.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Ömer Koç - Güncel

Kahramanmaraş Veysi Kaynak Yılmaz Tunç Güncel Haberler

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